Kommentar zum Qualifikations-Modus für die Fussball-WM 2018

Gut, zum Schluss war das peinlich und höchst zittrig. Schwach und ein wenig lustlos. Aber Ende sinds drei Punkte und ein Traum-Start mit drei Siegen. Mund abwischen, weiter gehts.

Dennoch ist die Höhe des Sieges ärgerlich: Es könnten genau die Spiele gegen Andorra sein, die über eine WM-Qualifikation entscheiden.

Denn im Reglement zur WM 2018 steht, dass bei Punktgleichheit die Tordifferenz entscheidet – und nicht die Direktbegegnung.

Diese Regel ist absurd. Es müssen doch die grossen Spiele in einer WM-Qualifikation sein, welche diese entscheiden. Nicht Witz-Partien wie gestern.

Da Portugal gegen Andorra 6:0 und gestern auf den Faröer Inseln 6:0 siegt, sind wir in der Kategorie Tordifferenz schon im Hintertreffen – 12:2 gegenüber 7:3.

Marschieren Portugal und unsere Nati weiter bis zum letzten Spiel, dann reicht dem Europameister im Direktduell ein 1:0-Mini-Sieg für den Gruppensieg. Nur dieser berechtigt zur direkten WM-Teilnahme, der Zweiter muss in die Barrage.

Ebenso störend wie diese Regel ist die gestrige Spielunterlage. Am besten würde die Fifa für einmal den Deutschen folgen. In unserem Nachbarland ist Kunstrasen nämlich in den höchsten Ligen verboten.

Das sollte auch für EM- oder WM-Qualifikation und sämtliche Profi-Ligen gelten. Auch für unsere Super League.

Alles andere ist Wettbewerbsverfälschung.