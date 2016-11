Kommentar zu Rodriguez: Die Nati ist kein Labor!

Die erste Amtshandlung von Valérien Isamel als Wolfsburg-Trainer? Er stellt Linksverteidiger Ricardo Rodriguez ins Zentrum. «Für mich ist er Innenverteiger», sagt Ismael. Und der Franzose könnte womöglich wissen, wovon er redet: Er war Abwehrchef von Bremens letzter Meistermannschaft 2003/04.

Rodriguez in der Mitte? Die Gründe sind naheliegend und einleuchtend: Rodriguez ist technisch versiert. Er hat nicht nur das Auge und den Fuss für die Position, er hat auch die Cleverness und die nötige Coolness. Er ist mit Ball am Fuss die Ruhe selbst. Er kann ein Spiel lesen.

Nati-Trainer Vladimir Petkovic kennt Rodriguez’ Qualitäten bestens. Und warum liess er ihn nie in der Mitte laufen? Weil Rodriguez für die Nati auf der Seite eine sichere Bank ist. Und weil die Nati kein Labor ist!

Experimente müssen auf Klubebene stattfinden – nicht in der Nati. Dafür hat Petkovic zu wenig Zeit, zu wenig Testspiele. Einer EM folgt sofort die WM-Qualifikation. Einer WM die EM-Quali. Klar wird Rodriguez auch in der Nati in der Mitte mehr als eine Variante, dann wenn er auf dieser Position konstant Leistung bringt.

Einer dürfte ganz fest hoffen, dass er dies tut: Francois Moubandje (26) – Stammspieler hinten links bei Toulouse in der Ligue 1 und Rodriguez-Ersatz in der Nati. Er scharrt schon lange mit den Hufen. Und er dürfte kaum zu Nati-Ernstkämpfen kommen, solange Rodriguez unverletzt und Linksverteidiger bleibt.