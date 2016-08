Kommentar zu Xhaka: Zeitpunkt ist unglücklich

Granit Xhaka ist ein überragender Fussballer. Die neue Schaltzentrale von Arsenal, das Herz und der Taktgeber unserer Nationalmannschaft in den nächsten Jahren. Er spielt für die Schweiz, er bekennt sich zu seiner neuen Heimat. Auch, weil er hier sportlich die besten Perspektiven hat.

In einem Umfeld, das für ihn auch immer spannungsgeladen ist. Der Kosovo ist die Heimat seines Vaters, dort liegen die Wurzeln von Xhaka. In seinem familiären Umfeld und auch in der Heimat seines Vaters schaut man mit Argusaugen darauf, wie der 23-Jährige mit dieser Situation umgeht.

Granit Xhaka will irgendwie zwei Herren dienen. Und das ist schwierig. Fettnäpfchen gibt es in dieser hoch emotionalen Frage viele.

Jetzt, wenige Tage vor dem Start in die WM-Kampagne mit dem Knaller gegen Portugal, wendet sich Xhaka mit einem offenen Brief an «sein» Volk im Kosovo und in Albanien. Wohlwissend, dass er damit auch wieder viele Schweizer Fans vor den Kopf stösst.

Mehr als ein Sturm im Wasserglas ist das nicht. Und überbewerten muss man diese gut gemeinte Aktion auch nicht.

Trotzdem: Der Zeitpunkt dieser Aktion ist sehr unglücklich gewählt. Und kann als irritierende Provokation im Vorfeld eines Schlüsselspiels aufgefasst werden. Xhaka setzt sich damit unnötig zusätzlich unter Druck. Das müsste nicht sein. Da ist er in jeder Beziehung schlecht beraten.

Die Nati ist im Jahr 2016 zu einer multikulturellen Zweckgemeinschaft geworden. Das kann man begrüssen, oder mit Argwohn verfolgen.

Wer es mit Argwohn verfolgt, der muss aber auch verstehen, dass es für die Spieler mit Migrationshintergrund eine schwierige Konstellation ist.

Und man muss dafür ein gewisses Verständnis haben.