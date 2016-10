Kommentar zum Nati-Sieg: Das war ganz gross, Herr Petkovic!

Dieser Mann hat im Moment den richtigen Riecher. Und man darf Vladimir Petkovic für seinen sturen Kopf loben.

Wegen Haris Seferovic, auf den er immer und immer wieder setzt. Obwohl dieser in der Nati elf Monate lang nicht trifft und Eren Derdiyok seine Tore in der Türkei am Laufmeter schiesst. Am Freitag dankt es ihm Seferovic.

Goldhändchen Petkovic.

Und dann bringt der Trainer kurz vor Schluss noch diesen Valentin Stocker. Den Mann, der bei Hertha und in der Nati so lange unten durch musste. Der die EM verpasste – und nun die Ungarn erlegt.

Ganz gross, Herr Petkovic!

Es sind die grossen Mannschaften, die solche Spiele gewinnen. Die wieder aufstehen, wenn man zwei Mal sehr naiv die Führung herschenkt.

Allerdings sah man in jenen Situationen auch, dass eben doch zwei Säulen fehlten. Abwehr-Chef Johan Djourou, der zwar fast immer einen Bock macht, danach aber ruhig und souverän weiterspielt.

Und natürlich Granit Xhaka, mit dem die Schweizer Dominanz steht und fällt.

Aber auch wenn es Nerven brauchte: Diese Nati macht Spass. Und wir dürfen uns am Montag in Andorra auf ein Spektakel freuen. Portugal schenkt dem Fussballzwerg gestern sechs Treffer ein. Das scheint auch für unsere Nati realistisch.

Zwei Spiele, sechs Punkte, Führung in der WM-Qualifikationsgruppe. Die Nati hat Europameister Portugal den Fehde-Handschuh hingeworfen.