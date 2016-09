Kommentar: Schweizer Nati schafft den Exploit gegen Portugal

Ja, es ist endlich mal vieles für uns gelaufen! Ja, wir hatten Glück, dass wir nicht schon früh mit einem kuriosen Handelfmeter bestraft wurden? Ja, für einmal waren wir unglaublich effizient. Ja, der Ball ist für uns gerollt.

Aber Wettkampfglück muss man sich erarbeiten. Und das hat dieses vor allem in der ersten Halbzeit überzeugende Schweizer Team gemacht.

Unter dem Strich dieser prestigeträchtigen Partie steht das lange erhoffte und erwartete Husarenstück. Dieser Exploit in einem kapitalen Spiel gegen einen hochkarätigen Gegner. Dieser Triumph gegen den Europameister Portugal.

Es ist für Team wie für Trainer, die aus ihren Ambitionen und ihrem Selbstvertrauen nie ein Versteckspiel gemacht haben, eine grosse Genugtuung. Sind sie so gut, wie sie denken? Das fragten wir uns in den letzten zwei Jahren einige Male.

Ja, sie sind gut. Sie sind solidarisch, sie sind eine Einheit, sie sind ein Ballbesitz-Team. Und können agieren. Mit fussballerischen Mitteln.

Und sie haben auch ohne Shaqiri und mit einem fleissigen, aber biederen Stossstürmer Seferovic individuelle Klasse in der Offensive. Genug jedenfalls, um den frischgebackenen Europameister in die Schranken zu weisen.

Es ist ein kapitaler Sieg in dieser heissen WM-Qualigruppe. Die erste Weiche zum angestrebten Gruppensieg ist gestellt. Dieser Erfolg bringt nicht nur die eminent wichtigen drei Punkte. Sondern weitere Moral vor der schweren Hürde auswärts in Ungarn.

Dieser Erfolg ist auch ein Ausrufezeichen mit Ausstrahlung nach Europa. Seht her, da wächst etwas heran! Schade nur, dass dem Team im Laufe des Spiels die Stilsicherheit abhanden kam.

Trotzdem: Wir freuen uns. Wir schauen vorwärts. Und wollen nicht daran denken, was mit so viel Effizienz und so viel Schlachtenglück wie am gestrigen Abend bei der EM-Endrunde in Frankreich möglich gewesen wäre!