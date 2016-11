Das meint BLICK: Diese WM-Quali ist einfach der Hammer!

Okay, das war lange mau. Aber egal: Fahren wir zur WM, interessiert das so sehr wie wenn in Holland eine Tulpe umknickt. Denn 12 Punkte aus 4 Spielen – der Start in diese WM-Quali ist einfach nur der Hammer!

So lässt sich das Länderspiel-Jahr in drei Phasen unterteilen: Ein katastrophaler Start (Pleiten gegen Irland, Bosnien-Herzegowina und Belgien), als es zum Glück nicht zählte. Eine solide EM mit enttäuschendem Achtelfinal-Aus. Und grossartige Zeiten nun seit September, unter anderem mit einem 2:0 über Europameister Portugal.

Vladimir Petkovic hat die Hierarchie klug verändert, Captain Gökhan Inler zum passenden Zeitpunkt durch den richtigen Mann (Stephan Lichtsteiner) ersetzt. Er hat das System feinjustiert und ein gutes Näschen gehabt – wie etwa bei Eren Derdiyok.

Die grössten Fortschritte im Jahr 2016 machten Granit Xhaka, der unbestrittene Chef auf dem Platz. Blerim Dzemaili, der mit 30 endlich Stammspieler wurde. Fabian Schär, der in der Nati stets stark und dominant spielte.

Am 10.10.17 gehts dann beim letzten Quali-Spiel in Portugal wohl um alles. Einige Nati-Stars haben bis dahin Hausaufgaben: Lichtsteiner und Schär werden Juve beziehungsweise Hoffenheim fast sicher verlassen. Xhakas Ziel muss es sein, Cazorla oder Coquelin in der Arsenal-Stammelf zu verdrängen. Shaqiri sollte seine Muskelverletzungen in den Griff bekommen. Und es würde helfen, wenn Haris Seferovic in Frankfurt mehr Tore schiesst.

Denn es gibt auch drei positive Beispiele, wie es geht: Admir Mehmedi war bei Leverkusen kalt gestellt, kämpfte sich wieder rein und ist nun in Klub und Nati unersetzlich. Derdiyok erlitt einen Kreuzbandriss, spielte in der Anonymität bei Kasimpasa und ballerte sich nun via Galatasaray zurück. Bei Valentin Stocker warteten alle auf die Rückkehr von der Hertha-Bank zum FC Basel, nun sorgt er in Berlin wieder für Furore.

All das zeigt: In dieser Mannschaft steckt Charakter. Sie kann Portugal packen.