WM-Qualifikation: Schweiz - Färöer 2:0

In den Monaten nach der erfolgreichen Quali für die Euro 2016 letzten Herbst flammte in der Öffentlichkeit immer wieder die Thematik eines Balkan-Grabens in der Nati auf. Grüppchenbildung im Team oder fehlende Identifikation der Spieler sorgten bei den Fans für Diskussionen.

Auch die Stars bekamen dies mit – und reagierten. Die Stimmung in der Nati ist wieder in Ordnung, was sich auch auf die sportlichen Ergebnisse auswirkt. Grund dafür ist eine teaminterne Aussprache.

Leader Valon Behrami sagt nach dem 2:0 über die Färöer: «Die Mannschaft hat viel geändert. Wir sind wirklich ein Team. Jeder ist offener für den anderen. Das Kulturproblem hat gewechselt. Wir sind zusammen gesessen und jeder hat seine Meinung gesagt. Das war ein wichtiges Thema für dieses Team.»

Torschütze Eren Derdiyok ergänzt: «Wir haben bewiesen, dass wir eine Mannschaft sind. Neben und auf dem Platz präsentieren wir uns als Team.» Auch Valentin Stocker beantwortet im SonntagsBlick die Frage, ob es immer noch Grüppchen in der Nati gebe, mit nein. (rib/lw)