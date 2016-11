BLICK und Swiss Life präsentieren :  Exklusiv zur Nati und aufs rote Sofa!

Optimaler hätte die Nati nicht in die Mission WM 2018 starten können: 3 Spiele, 3 Siege, alleiniger Tabellenführer in der Gruppe B. Als nächstes stehen die Färöer Inseln auf dem Programm. Für die Partie in der swissporarena in Luzern am 13. November um 18 Uhr sind bereits alle Tickets weg. Hier haben Sie doch noch die Gelegenheit, das Spiel live im Stadion zu erleben.

Als VIP verfolgen Sie das Spiel bequem auf dem roten Sofa mitten auf der Gegentribühne, während Ricardo Rodriguez & Co. auf dem Rasen schwitzen. Dazu werden Sie während des Spiels mit Getränken und Snacks bedient. Swiss Life und BLICK verlosen für dieses einmalige Erlebnis 1x4 Plätze auf dem Familiensofa.

Mitmachen ist ganz einfach! Gehen Sie auf www.swisslife.ch/rotes-sofa und beantworten Sie folgende Frage: Wo findet die WM 2018 statt?

A) Russland

B) Katar

Zur Teilnahme schicken Sie uns ein SMS mit dem richtigen Keyword SWISSLIFE A oder SWISSLIFE B sowie Name, Adresse, Telefonnummer und Mail-Adresse an die Zielnummer 530 (1.50 Fr./SMS) oder wählen Sie die Telefonnummer 0901 908 139 (CHF 1.50/Anruf). Teilnahmeschluss ist der 9. November 2016 um 23.59 Uhr. Mitarbeiter der Ringier AG und deren Tochtergesellschaften sowie Angehörige dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme an dieser Verlosung ausgeschlossen.