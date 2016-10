Behrami macht den Djourou :  Petkovics grosser Bluff

Als der Fremde vom Magyar Labdarúgó Szövetség, dem ungarischen Fussballverband, endlich alle Namen der Schweizer, die mit oder ohne gelbe Überzieher (nur der Gelb-Rot-gesperrte Xhaka trägt Violett) trainieren, notiert hat, stutzt er. Ist dies nicht Behrami, der in der Innenverteidigung mit den neuen Langen (er meint den 1,97 Meter grossen Léo Lacroix) verteidigt? Er ist es.

Behrami macht den Djourou! Spielt der zentrale Mittelfeldspieler am Freitag gegen Ungarn auf der Position des verletzten Abwehrchefs Johan Djourou? Wohl kaum. Es ist ein grosser Bluff von Petkovic. Wahrscheinlich spürt der Watford-Söldner wieder sein lädiertes Knie. Der Nati-Coach will den 31-Jährigen deshalb beim ersten Training, in dem es wirklich zur Sache geht, hinten schonen.

Kurz zuvor, als der Ungar noch mit dem Notieren der ­Namen beschäftigt ist, trainiert Behrami auf seiner angestammten Position. Rechts im defensiven Mittelfeld. Denis Zakaria ersetzt links von ihm den gesperrten Arsenal-Star Granit Xhaka. Eine mögliche Variante.

Später heisst das Paar Dzemaili/Zakaria. Eher wahrscheinlich ist aber das Duo Behrami/Dzemaili. Was bedeuten würde, dass vor den beiden die vier Offensiven Embolo, Shaqiri, Mehmedi und Seferovic auflaufen würden.

Pokerface Petkovic

Klar, Petkovic will drei Tage vor dem zweiten WM-Qualifikationsspiel in Ungarn seine Karten noch nicht aufdecken. Und hinten – wer kommt für Djourou?

Schär, der gesetzte Innenverteidiger, trainiert gestern immer neben Nico Elvedi. Auf der anderen Seite heisst das Paar Klose/Lacroix. Auch hier macht Petkovic noch auf Poker-Face. Die Variante mit den Routiniers Schär und Klose scheint wahrscheinlicher.

Heute um 10.30 Uhr trainiert die Nati in Freienbach SZ ein letztes Mal in der Schweiz. Morgen dann in der Groupama Arena in Budapest. Spätestens am Freitag muss Petkovic die Karten auf den Tisch legen.