Laszlo Kleinheisler: Sein irrer Aufstieg zum Super-Star von Ungarn

Vom eigenen Klub suspendiert – da beginnt normalerweise die Karriere eines Spielers wieder ganz von vorne. Nicht bei Laszlo Kleinheisler (22). Er wird letzten Herbst zur Symbolfigur für die erste ungarische EM-Qualifikation seit 44 Jahren!

Und das, obwohl der Rotschopf damals von seinem Verein Videoton suspendiert ist. Nicht mal mehr in der 2. Mannschaft darf der offensive Mittelfeldspieler ran. Der Hintergrund: Kleinheisler hatte sich geweigert, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Mitten im Streit zwischen Klub und Spieler steht für die ungarische Nati der Playoff-Kracher gegen Norwegen vor der Tür. Es geht um die EM-Quali. Die zwei wichtigsten Spiele für die einstige Fussballgrossmacht seit Jahren.

Was macht da Nationaltrainer Bernd Storck? Er nominiert den damals 21-Jährigen trotz Suspension erstmals fürs Nati-Kader und stellt ihn in die Startelf. Storck: «Das brauchte zwar Mut, aber ich war von ihm überzeugt.»

Kleinheisler debütiert in Norwegen – und schiesst sogleich Ungarn zum 1:0-Sieg. Der Rest ist Geschichte. Ungarn sichert sich im Rückspiel das EM-Ticket. Kleinheisler ist fortan Nati-Stammspieler.

Nur in Videoton ändert der irre Aufstieg nichts am Status. Kleinheisler bleibt bis zum Winter ohne Klubeinsatz und wechselt dann zu Werder Bremen. Dort gelingt der Durchbruch nicht, jetzt will er als Leihspieler bei Darmstadt mehr Spielzeit bekommen.