Derdiyok reist mit Durchfall zur Nati

Magenschmerzen, Durchfall. Am Sonntag steht Eren Derdiyok die 90 Minuten im Heimspiel gegen Antalyaspor (3:1) nur dank Medikamenten durch. Nati-Coach Vladimir Petkovic gestern: «Das war gefährlich.»

Derdiyok steigt am Montag auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul dennoch in einen Flieger Richtung Zürich. Petkovic: «In Flugzeugen hat’s ja auch Toiletten...»

Beim gestrigen ersten Training am Abend in Freienbach SZ steht Derdiyok auf dem Rasen. Er verlässt ihn nie. Scheint ihm besser zu gehen.

Übrigens: Der 68-fache Internationale Roger Wehrli musste 1988 als Spieler des FC Aarau den Rasen mitten im Spiel verlassen. Nach einer kurzen Pause auf dem Töpfchen kehrte Wehrli zurück. Und topfte!