Als Ersatz am rechten Nati-Flügel :  Embolo macht den Shaq

Nati-Coach Vladimir Petkovic setzt auf Status quo. 20 der 23 EM-Fahrer sind auch beim Start der WM-Kampagne dabei. Neben Steve von Bergen (Rücktritt) und Denis Zakaria (U21-Nati) fehlt nur Xherdan Shaqiri. Und darum brennen vor dem ersten WM-Qualifikationsspiel vom nächsten Dienstag eigentlich nur zwei Fragen unter den Nägeln von Petkovic:

Wer ersetzt gegen Europameister Portugal Shaqiri rechts im Mittelfeld?

Und: Setzt Petkovic in der Sturmspitze weiter auf den an der EM torlosen Haris Seferovic?

Zum Shaqiri-Ersatz. Basels Renato Steffen wäre eine Möglichkeit. Oder Shani Tarashaj. Doch der Ex-Hopper war nach seinem Transfer zu Everton in der Vorbereitung zweimal verletzt, konnte beim Premier-League-Klub kaum Spielpraxis sammeln. Und wechselte deshalb kurz vor Transferschluss zu Eintracht Frankfurt.

Am wahrscheinlichsten ist aber die Variante, dass Petkovic auf rechts Breel Embolo bringt. Die Power des Neu-Schalkers wird dem Schweizer Spiel gegen den Europameister sicher gut tun.

Und vorne in der Sturm-Mitte? Seferovic («mir klebte die ganze letzte Saison das Pech an den Füssen») hat wohl dennoch Vorteile gegenüber Eren Derdiyok, der an der EM im verlorenen Achtelfinal gegen Polen eine dicke Chance versiebt hat.