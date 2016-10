Djourou sagt Nati ab!

Für den neuen HSV-Trainer Markus Gisdol steht fest: Djourou fällt mindestens 10 Tage aus.

Passiert ists am Freitag im Abschlusstraining in Hamburg: Der 65-fache Internationale erleidet laut den Hamburger Ärzten einen Einriss einer Faszie am Oberschenkel, einer Weichteil-Komponente des Bindegewebes.

Djourou ist bereits bei der 0:2-Niederlage am Samstag in Berlin nicht vor Ort.

Bitter: Der Schweizer Abwehrchef verpasst damit die beiden WM-Qualifikationsspiele in Ungarn (nächsten Freitag) und in Andorra (10. Oktober). Ob Petkovic noch einen zentralen Abwehrspieler nachnominiert, ist noch nicht klar. Im Kader sind noch die Innenverteidiger Fabian Schär, Timm Klose und Nico Elvedi.