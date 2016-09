4:0 über Nordirland :  Bernauer überragt bei letztem EM-Quali-Sieg der Frauen-Nati

Eine solche Quali-Bilanz hat die Männer-Nati bisher noch nie auf den Rasen gelegt. Die Frauen bleiben auch im achten und letzten EM-Quali-Match ohne Punktverlust. In Biel muss zum Abschluss Nordirland dran glauben.

Im Mittelpunkt steht speziell Vanessa Bernauer (28). Die Wolfsburg-Legionärin holt sich mit ihrem grossen Einsatz nicht nur die einzige Gelbe Karte, sondern sorgt in der 17. Minute für die Führung.

Mit einem satten Distanzschuss aus rund 20 Metern trifft Bernauer unhaltbar links halbhoch. Es ist erst das vierte Goal der Zürcherin im 60. Länderspiel.

Dann leistet sie sich aber vor dem eigenen Strafraum einen blöden Ballverlust, die Nordirin Foy schnappt sich die Kugel und knallt sie aus 17 Metern an die Latte - Glück für die Schweiz (39.).

Kurz vor dem Pausenpfiff wird Bernauer unsanft und gelbwürdig gelegt. Den Freistoss zirkelt Rachel Rinast ideal auf die grosse Rahel Kiwic, die per Kopf zum 2:0 skort (42.).

Premieren-Goal von Rinast

Wie heiss die Schweizerinnen auf einen hohen Sieg sind, zeigt sich nach der Pause. Das Team steht schon Minuten vor den Nordirinnen wieder auf dem Rasen - und ist hellwach.

Nach 30 Sekunden klingelts schon wieder! Mit einem gefühlvollen Lob-Ball übertölpelt wieder Bernauer Goalie Poots aus knapp 25 Metern!

In bester Erinnerung bleibt der Match auch Rinast. Die Aussenverteidigerin erzielt im 15. Länderspiel ihr Premierengoal. Eines der Marke sehenswert mit einem Distanzschuss aus 17 Metern.

Der Hattrick bleibt Bernauer verwehrt. Sie trifft in der Nachspielzeit nur die Latte! Ein starker Auftritt.

«Ich habe Freude gehabt, heute wieder einmal zu spielen. Das hat man, glaube ich gesehen. Wir haben eine gute Stimmung im Team und viel Spielfreude. Jetzt sind wir heiss auf die EM und wollen dann soweit wie möglich kommen!», sagt die Matchwinnerin nach dem Spiel.

Die Frauen-Nati schafft den erstmaligen Sprung an eine EM in souveräner Manier mit einem Torverhältnis von 34:3. Der Höhepunkt steigt im Juli/August 2017 in Holland. Als beste Schweizer Torschützin in der Quali glänzt Ana-Maria Crnogorcevic (7 Treffer).

Dank des Sieges haben sich die Schweizerinnen auch den Platz im zweiten Topf an der EM-Gruppenauslosung am 8. November in Rotterdam gesichert.

Schluss-Tabelle – EM-Quali Gruppe 6

1. Schweiz 8/24

2. Italien 8/18

3. Tschechien 8/10

4. Nordirland 8/7

5. Georgien 8/0