Heisse Stimmung im Budapester Gulasch-Kessel. Und zur Einstimmung gibts vor dem Spiel das Lied «Spiel mir das Lied vom Tod».

Die Schweizer lassen sich aber nicht einschüchtern, wollen schon gar nicht in Schönheit sterben. Vor allem die Jungen Embolo (19) und Elvedi (20), der für Djourou den Innenverteidiger gibt, sind von Anfang hellwach.

Doch die Ungarn kommen immer wieder über links. Spürt Captain und Aussenverteidiger Lichtsteiner die fehlende Spielpraxis bei Juventus?

Und ganz klar: Im Mittelfeld fehlt der gesperrte Lenker Xhaka. Er sitzt nach seiner Gelb-Rot-Sperre (beim 2:0 gegen Europameister Portugal) in der Groupama Arena auf der Tribüne. Xhakas überraschende Pässe in die Tiefe werden vermisst.

Nach einer ungarischen Ecke brennts vor Sommer. Der Hoffenheimer Szalai kommt zum Kopfball, Embolo klärt. Und Ungarns Captain Dzsudzsak verzieht seinen Schuss nur knapp. Ungarns Gera würzt das Spiel mit paprika-scharfen Attacken. Embolo bleibt liegen.

Doch dann schnuppert das Petkovic-Team am Führungstreffer. Ecke Shaqiri. Innenverteidiger Schär köpfelt, Goalie Gulasci boxt den Ball zu Dzemaili, der trifft ihn mit dem Knie, doch ein Ungar rettet auf der Linie mit dem Kopf. Was für eine Chance! Erinnerungen an Dzemailis Grosschance an der WM 2014 gegen Argentinien werden wach. Kurz vor der Pause verzieht Dzemaili, der auf Xhakas Position spielt, mit dem Kopf nur knapp. Pech.

Zu Beginn von Hälfte zwei übernehmen die Schweizer Fans stimmlich kurz das Zepter. Die Stimmung im Kessel kippt schnell wieder. Stieber aus der Drehung. Sommer hält.

Der Gegenzug. Shaqiri kommt alleine in den Strafraum, will Gulacsi tunneln, trifft ihn aber voll zwischen die Beine. Seferovic ist bereit. Das 1:0! Sein erstes Tor nach 11-monatiger Durststrecke in der Nati. Zuletzt traf der Frankfurter beim 2:1 gegen Österreich. Wie aus dem Nichts keine zwei Minuten später der Ausgleich. Kleinheisler spielt mit dem Pfosten Billard, Szalai trifft mit dem Nachschuss.

Und dann wirds ganz verrückt. Behrami, wahrlich kein Artist, flankt butterweich rüber zu Rodriguez. Der linke Aussenverteidiger haut volley voll drauf. Und trifft in die entfernte Ecke. Seine Goal-Premiere! Und das im 38. Länderspiel.

Doch nur 5 Minuten später trauert die Schweiz wieder: Szalai schlägt erneut zu. 2:2. Petkovic bringt in der 89. Minute Stocker für Mehmedi. Was für ein Goldhändchen. Keine Minute später trifft Stocker zum 3:2.