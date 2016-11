25x2 Tickets zu gewinnen: Erleben Sie Schweiz-Färöer live im Stadion

Am 13. November trifft die Nati in der ausverkauften swissporarena in Luzern (Anpfiff 18.00 Uhr) zum vierten Spiel der WM-Quali auf die Färöer. Bei uns kommen sie noch zu Tickets!

BLICK und der Schweizerische Fussballverband (SFV) verlosen 25x2 Tickets. Mitmachen ist einfach! Beantworten Sie folgende Frage: Wie viele Einwohner haben die Färöer Inseln? A) 50'000

B) 500'000 play share share Zur Teilnahme senden Sie ein SMS mit dem richtigen Keyword NATI A oder NATI B sowie Name, Adresse, Telefonnummer und Mail-Adresse an die Zielnummer 530 (CHF 1.50/SMS) oder wählen Sie die Telefonnummer 0901 909 024 (CHF 1.50/Anruf). Alternativ können Sie per WAP teilnehmen: http://m.vpch.ch/BLS11216 (chancengleiche Teilnahme ohne Zusatzkosten via Mobile Internet (WAP)). Teilnahmeschluss ist heute um 23.59 Uhr. Mitarbeiter der Ringier AG und deren Tochtergesellschaften sowie Angehörige dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme an dieser Verlosung ausgeschlossen.

