103 Tage nach Verletzung: Xherdan Shaqiri meldet sich fit für Ungarn

Aus den Augen, aus dem Sinn? Beim historischen 2:0-Triumph heute vor einem Monat gegen Europameister Portugal sprach (fast) keiner von Shaq. Sein Ersatz Breel Embolo und Admir Mehmedi schossen die beiden Treffer.

Auch wer daheim Premier League schauen kann, hat Shaq fast übersehen.

Beim Startspiel mit Stoke gegen Middlesbrough schiesst er mit einem Freistoss zwar das 1:1. Doch danach zwickt wieder mal die Wade.

Shaq muss auf Tauchstation, verpasst deshalb den Portugal-Knüller.

Doch Shaq vergessen? Das geht nicht! Dank seinem Traumtor an der EM, dem Seitfallzieher zum 1:1 im Achtelfinal gegen Polen, bleibt er ewig in der Erinnerung der Schweizer Fans. Für die meisten Experten wars unbestritten das spektakulärste Tor der EM.

Jetzt ist der 57-fache Internationale seit letztem Montag wieder leibhaftig da.

Rechtzeitig fürs morgige WM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn steht der Kraftwürfel wieder auf der Matte.

Bei den Trainings in der Schweiz fällt Shaqiri mit seiner Spritzigkeit auf. Er sei wirklich fit, lässt Shaq verlauten.

Welche Rolle spielt er am Freitag? Rechts im Mittelfeld? Oder hinter den Spitzen?

Nati-Coach Petkovic macht noch ein Geheimnis daraus, wie er sein Team wegen der Sperre von Xhaka und der Verletzung von Djourou umstellt. Über Shaq sagt der Coach: «Xherdan hat gezeigt, dass er überall spielen kann.»

Egal, wo Shaq auflaufen wird – für noch mehr Torgefahr sorgt er ohnehin. Freuen wir uns auf den Zauberzwerg. Vielleicht schraubt er sich ja wieder einmal in die Luft, wie am 25. Juni im Stade Geoffrey Guichard in St-Etienne.