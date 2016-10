1:5-Klatsche gegen USA: Schweizer Frauen gehen im zweiten Spiel unter

Bereits in der 7. Minute geht die Schweiz durch ein Tor von Sandrine Mauron in Führung. Das lässt der Weltmeister nicht lange auf sich sitzen, Carli Loyd kann in der 25. Minute ausgleichen.

Die Schweiz spielt in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe mit dem grossen Favoriten. Lediglich vereinzelte Unsicherheiten in der Defensive führen zu Chancen. Diese bleiben aber ungenutzt.

In der zweiten Halbzeit bricht die Schweiz, ähnlich wie bei der 0:4-Klatsche vor drei Tagen, ein. Innert 12 Minuten erzielen die Amerikanerinnen drei Tore. Carli Loyd kann sich, nach dem Tor in der ersten Halbzeit, als Doppeltorschützin feiern lassen (51. Min.), zwei Minuten später skort Christen Press und in der 63. Minute kann sich auch Crystal Dunn in die Torschützen-Liste eintragen lassen.

Den Schlusspunkt setzt Kealia Ohai in der 82. Minute zum 1:5 und besiegelt damit die klare Niederlage der Schweiz. (aho)