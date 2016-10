0:4 bei Weltmeister USA :  Unerfahrene Frauen-Nati bezahlt Lehrgeld

Eine Halbzeit lang hält die Frauen-Nati den Match gegen die USA ausgeglichen. 0:0 gehts in die Pause. Doch dann zeigen die Gastgeber vor knapp 15'000 Fans in Sandy (Utah), weshalb sie Weltmeister sind. Williams skort nur 46 Sekunden nach Wiederbeginn – bei ihrem ersten Länderspiel!

Die Schweiz bezahlt Lehrgeld und verliert am Ende mit 0:4. Es ist die dritte Pleite in der Geschichte gegen die USA. Nach einem 1:4 (2014) und einem 0:3 (2015) aber die deutlichste.

Der Nati fehlen zudem wichtige Leistungsträgerinnen wie Bachmann, Crnogrocevic oder Wälti verletzt. Trainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt deshalb notgedrungen auf andere. In der Startelf stehen mit Calligaris (1 Länderspiel), Willi (1) und Mauron (2) international noch unerfahrene Spielerinnen.

Am Sonntagabend steht das zweite Länderspiel in den USA an. Dann im US Bank Stadium in Minneapolis. (rib)

**************

USA – Schweiz 4:0 (0:0)

Rio Tinto Stadium, Sandy (Utah) – 14'336 Fans

Tore: 46. Williams 1:0, 61. Heath 2:0, 69. Press 3:0, 76. Mewis.

Schweiz: Thalmann; Kuster, Kiwic, Abbé, Maritz; Mauron (62. Müller), Moser, Zehnder, Aigbogun; Willi (46. Deplazes), Calligaris.

Gelb: 44. Maritz, 85. Calligaris, 86. Zehnder.