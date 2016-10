Mit der Roten Laterne unterwegs in St. Gallen :  Eine Stadt sieht rot!

Sie ist ein ungebetener Gast. Niemand will sie in der Stadt. St. Gallen hat sie: Die Rote Laterne! Früher das rot leuchtende Ende am letzten Wagen eines Güterzugs. Im Sport gebräuchliches Synonym für das Tabellen-Schlusslicht. Synonym für Erfolglosigkeit.

Die Espen fassten die Rote Laterne vor einer Woche in Luzern. Heute gegen Thun ist sie erstmals seit dem 3. Spieltag (2:1 gegen GC) im Kybunpark.

Zwei Tage vor dem Keller-Duell bringt SonntagsBlick die Rote Laterne in die Stadt des Krisenklubs. Ins Stadion. Auf die Trophäen-Vitrine des Klubs. Zum Trainingsplatz. Ins Radio-Studio. Vor die Stiftskirche. In die bekannte Multergasse. «Momentan gehört sie leider in die Stadt. Der Knopf muss sich einfach wieder lösen», sagt Nicola Lazraj, Wirt in der Pizzeria beim Kybunpark.

Den Knopf lösen – das versucht die Krisen-Mannschaft seit Wochen. An diesem Tag trainieren die Profis im Gründenmoos. Die Rote Laterne taucht kurz auf. Die Spieler würdigen sie keines Blickes, sagen tut keiner etwas.

Das macht etwas später der angezählte Trainer Joe Zinnbauer. Er spricht leise, als er sagt: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich momentan ein super Leben und einen tollen Schlaf habe. Aber ich glaube daran, dass wir gegen Thun punkten werden.»

Am St. Galler Bahnhof ist die Stimmung anders. Hier kocht die Fan-Seele, als die Rote Laterne auf dem Perron auftaucht. Zwei FCSG-Fans legen los. «Die Rote Laterne ist verdient! Die Mannschaft spielt ohne Emotionen», sagt Fabian Burger. Sein Kollege Pascal Burkhard ergänzt: «Zinnbauer muss weg, er passt einfach nicht. Er hat keine Strategie.»

Bei den Fans brodelt es. Das bekommt Jennifer Egger vom Stadion-Catering am Bratwurst- und Bierstand hautnah zu spüren. Sie sagt: «Ich hoffe, dass das Tief vorbeigeht. Wir sind gerne Gastgeber. Aber es ist schöner, glückliche Gäste zu bewirten!»

«Ich hoffe, sie steht bald in Thun oder Vaduz»

St. Gallen sieht rot. Die meisten Passanten machen einen Bogen um den ungeliebten Gast. SonntagsBlick bekommt zu hören: «Ich war mal St.-Gallen-Fan. Jetzt nicht mehr!» Kein Einzelfall. Die Espen haben zwar noch immer den dritthöchsten Zuschauerschnitt in der Super League nach Basel und YB. Aber die Tickets verkaufen sich immer schlechter. Schon letzte Saison sanken die Einnahmen um rund eine halbe Million Franken. Spielen die Espen weiter am Abgrund, sinken sie weiter. Was, wenn die Ostschweizer in die Challenge League absteigen? Dieses Szenario scheint Ende Oktober weit entfernt. Aber aufgepasst! Wo sich die Rote Laterne nach der 12. Runde aufhielt, hat sie sich in den letzten Jahren gerne mal dauerhaft eingenistet.

Die Rote Laterne in St. Gallen. Beim regionalen Radiosender FM1 wäre man glücklich, sie würde bald weiterziehen. Redaktor Michael Ulmann: «Ich hoffe, dass sie bald in Thun oder Vaduz steht und nicht so bald wiederkommt!»