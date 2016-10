Basel siegt, wenn Delgado Künstler sein darf

In Paris war der FCB schon ganz nah dran. In Basel wird es Urs Fischer packen ­– und seinen ersten grossen Sieg landen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt.

Warum? Weil Fischer eigentlich schon in Paris (fast) alles richtig gemacht. hat Da konnte man ihm trotz des 0:3 nichts vorwerfen.

Klar: Basel darf sich keine drei Alu-Treffer mehr erlauben, muss im Abschluss konkreter sei. Basel darf den Gegner nicht drei Mal zum Toreschiessen einladen. Und Basel darf keinen Hauch von Ehrfurcht mehr an den Tag legen wie noch im Prinzenpark.

In Basel muss man den FCB der Meisterschaft am Werk sehen. Den FCB, der von sich felsenfest überzeugt ist. Den FCB, der mit kurzen, harten und präzisen Bällen in die Mitte spielt. Dessen Offensivspieler diese Bälle schnell unter Kontrolle bringen. Es braucht aber auch den FCB, bei dem Matias Delgado alle Freiheiten hat und sich als Künstler entfalten kann, und nicht wie in Paris defensiv gebunden ist.

Ich habe den PSG auch in der Meisterschaft gesehen. Im Moment macht das Team viele einfache Fehler. Die Spieler stehen wohl immer noch unter einem Laurent-Blanc-Trennungs-Trauma und wissen noch nicht genau, was Unay Emery eigentlich will.

Die Chance ist riesig. Und deshalb kann es klappen mit dem ersten grossen Fischer-Sieg. Nein, es wird klappen!