Letztes Nati-Spiel von Schweini und Robbie Keane

Ohne Zweifel: Das irische Nationalteam ohne Robbie Keane ist nur schwer vorstellbar. Doch genau das wird ab Donnerstag der Fall sein. Keane (36) bestreitet am Mittwochabend gegen den Oman sein letztes Länderspiel. Das 146.

67 Tore hat Keane in seinen 18 Jahren Nationalmannschaft erzielt. Das sind 43 mehr als Bastian Schweinsteiger in seinen 120 Partien für Deutschland geschafft hat. Eine Differenz, die Schweini nicht mehr aufholen wird, denn: Auch er läuft am Mittwoch zum letzten Mal im Nationalteam-Shirt auf.

In Gladbach gehts um 20.45 Uhr (live auf ZDF) gegen Finnland. Ein Spiel, das den 32-Jährigen «richtig stolz» macht, «nach dieser Karriere so einen Abschied zu bekommen», wie er an der Pressekonferenz vor dem Spiel sagt.

Mit dem Schlussstrich Schweinsteigers endet entsprechend auch seine Zeit als Captain der DFB-Auswahl. Mit Spannung wird der neue Spielführer erwartet. Viel spricht für Manuel Neuer.

Schweinsteiger selbst will sich erstmal bei Manchester United durchsetzen – «wenn ich eine faire Chance bekomme.» Andererseits wäre auch die Major Soccer League ein Thema. (fan)