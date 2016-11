Droht der Total-Absturz: Woche der Wahrheit für Fussball-Nati

Der FCB steht vor dem Spiel des Jahres. Verliert Basel gegen Ludogorets, dann ist der internationale Traum ausgeträumt. Das Saisonziel vom europäisch Überwintern – futsch! Doch für Urs Fischer und seine Truppe geht es in Sofia um viel mehr. Die Bebbi spielen in Bulgarien nicht nur um ihr eigenes Ziel, sie spielen auch um die Zukunft des Schweizer Fussballs! Es ist die Woche der Wahrheit.

«Es ist ein entscheidender Moment. Es wäre wünschenswert, dass möglichst viele Klubs europäisch überwintern, denn unter einem frühzeitigen Ausscheiden würden die Schweizer Klubs während den nächsten fünf Jahren leiden!», warnt Liga-Sprecher Philippe Guggisberg.

Neben dem FCB kämpfen diese Woche auch YB gegen Piräus und der FCZ gegen Villarreal in der Europa League um Punkte für den Koeffizienten. Und die haben wir dringend nötig!

Dieses Jahr sind wir noch sicher. Der Meister der laufenden Saison wird für die Gruppenphase der Champions League 2017/18 qualifiziert sein. Der Cupsieger wird fix für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert sein. Doch danach droht Ungemach!

Die Uefa hat für die Champions League ab 2018 eine Reform angekündigt. Die vier Topligen Spanien, England, Deutschland und Italien werden dann vier Fixplätze für die Gruppenphase kriegen. 16 von 32 Plätzen sind dann immer weg.

Noch ist nicht in Stein gemeisselt, wie die restlichen Plätze vergeben werden. Wahrscheinlich ist laut neuesten Informationen aber, dass nur die restlichen Länder aus den Top 10 einen Fixplatz kriegen werden. Ab Platz 11 müssen alle Nationen in der Quali um die Plätze kämpfen.

Aktuell ist die Schweiz auf dem 12. Rang in der 5-Jahres-Wertung. Tendenz stark sinkend!

Dieses Jahr sind sowohl Holland, Griechenland, Kroatien und sogar die Ösis besser als wir. Kommt hinzu, dass nächstes Jahr ausgerechnet unsere Top-Wertung (8.375) von 2012/13 aus dem 5-Jahres-Ranking fällt. Dafür rückt der Wert aus dieser Saison nach. Und der beträgt aktuell mickrige 3.300 Punkte!

So droht uns der Absturz im Länderranking. Was bedeuten würde, dass die Schweizer Teams nach der Reform noch mehr Quali-Runden überstehen müssten, um überhaupt noch in die Gruppenphase zu kommen.

Für ambitionierte Teams wie Sion, die immer wieder nach Europa schielen, wäre dies eine Katastrophe. Deshalb sagt Boss Constantin vor der Woche der Wahrheit: «Wenn die Schweiz aus den Top 12 fällt, ist das grosse Scheisse, Punkt! Wir können uns in der Meisterschaft gegenseitig auffressen, kein Problem, da schaut jeder für sich. Aber in Europa müssen wir zusammenstehen. Deshalb bin ich diese Woche Fan von Basel, von YB und des FCZ.»

Das freut FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Auch er wird für den FCB fanen: «Es ist doch klar, dass ich seit jeher in internationalen Wettbewerben den Schweizer Klubs meine patriotischen Daumen drücke!»