WM-Organisatoren: «Es gibt in Katar definitiv ein Alkoholverbot»

Eine WM ohne Alkohol? Ein Albtraum-Szenario für viele Fussball-Fans.

Doch genau dies droht nun am Turnier in Katar 2022 einzutreten. «Es wird während der WM ein Alkoholverbot auf den Strassen und auf öffentlichen Plätzen geben, das ist definitiv», sagt Hassan Al-Thawadi, Generalsekretär des WM-Organisatinskomitees, gegenüber der katarischen Zeitung Al-Sharq.

Doch damit nicht genug: Die Scheichs wollen den Alkohol auch aus den WM-Stadien und deren Umgebung verbannen. Nur an «abgelegenen Orten» soll der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet sein. Was genau damit gemeint ist, will Al-Thawadi nicht sagen.

Dies sind ganz neue Töne aus der Wüste. Bisher hatten die Organisatoren stets beteuert, es werde in den WM-Stadien sehr wohl alkoholisches Bier geben.

Mit ihrer Verbots-Ankündigung provozieren die Scheichs nun einen Streit mit der Fifa. Der Weltverband zählt nämlich die US-Brauerei Budweiser zu seinen wichtigsten Sponsoren und besteht deshalb auf den Alkohol-Ausschank.

Bisher fehlt zwar noch eine offizielle Stellungnahme. Aber: Dass die Fifa in solchen Angelegenheiten am längeren Hebel sitzt, hat sie bereits bei der WM 2014 bewiesen. Damals setzte man sich gegen das in Brasilien seit 2008 geltende Alkoholverbot in den Stadien durch.

«Es wird und es muss als Teil eines Gesetzes den Fakt geben, dass wir das Recht haben, Bier zu verkaufen», hiess es damals bei der Fifa. Alkoholisches Bier in den WM-Stadien sei «natürlich nicht verhandelbar.»

Es besteht also doch noch Hoffnung, dass das Albtraum-Szenario abgewendet werden kann. (cmü)