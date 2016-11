Wiederwahl und Jubelstürme :  Uli Hoeness steigt wieder auf den Bayern-Thron

Neunhundertsiebenundachtzig Tage war er weg. Heute Abend kehrt er zurück. An der Jahreshauptversammlung von Bayern München wird Uli Hoeness (64) wieder zum Präsidenten des Vereins gewählt. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Offen ist bloss die Frage: Wird er mehr als 90 Prozent der Stimmen bekommen? Oder sogar nordkoreanische 100 Prozent...

Erstaunlich, dass einer ohne Vorbehalte in ein Amt zurückkehren kann, von dem er 2014 unter Tränen zurücktreten musste, weil er Steuern in Höhe von 28,5 Millionen Euro hinterzogen hat. Irritierend die uneingeschränkte Begeisterung, mit dem er von Fussballern, Fans, Mitglieder und der Konkurrenz willkommen geheissen wird.

Der Aufstieg des FC Bayern zum Weltklub ist massgeblich Hoeness' Verdienst. Er ist sein Lebenswerk. 1979 bis 2009 fungierte der frühere Spieler als Manager, bis zu seinem Rücktritt 2014 als Präsident und Aufsichtsratvorsitzender. Mit dem Satz «Das wars noch nicht», verabschiedete er sich hochemotional 2014. Er trat seine Haft an, zahlte die Steuerschulden zurück und kam nach Verbüssung der halben Strafe im Februar 2016 nach 21 Monaten Knast wieder frei.

Ohne ihn lief es beim FC Bayern gewohnt weiter – sportlich wie wirtschaftlich höchst erfolgreich. Es ging also auch ohne den Patriarchen. Aber als hätte man ein Drehbuch geschrieben, läuft es nun ausgerechnet in den letzten Wochen nicht mehr rund. Unter den bitteren Niederlagen wie jene gegen Rivale Dortmund oder jene in der Champions League am Mittwoch in Rostow gegen den Sechsten der russischen Liga, leidet das Selbstverständnis der Bayern arg.

Noch schlimmer wirkt der Verlust der Tabellenspitze, die man über ein Jahr lang nicht mehr hergab. Das ist mehr als genug, um bei Bayern von einer grossen Krise zu sprechen. Wie gut also, dass ausgerechnet in diesen frostigen Tagen der Vater des Erfolgs zurückkehrt. Zeitgleich mit dem Bundesliga-Spiel von Tabellenführer RB Leipzig in Freiburg, wird im Stadion der Bayern-Basketballer dem alten neuen Messias gehuldigt. Es musste ein Extra-Zelt angebaut werden, damit man dem erwarteten Grossandrang gerecht wird.

Manch einer der über 8000 Anwesenden wird ab und zu auf den Totomat spinzen. Gewinnt Leipzig, wächst der Bayern-Rückstand auf sechs Punkte an. Zumindest bis am Samstag, wenn die Münchner im Heimspiel gegen Leverkusen mit Hoeness wieder zum Sturm blasen.