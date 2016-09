Eren Derdiyok trifft wieder mit Fallrückzieher!

Seit diesem Sommer stürmt Eren Derdiyok für Galatasaray Istanbul. Jetzt erzielt unser Nati-Star ein potenzielles Tor des Jahres!

Was für ein Traumtor von Eren Derdiyok!

GOOOOOOLLLLL! EREN DERDİYOK MÜKEMMEL ATTI! https://t.co/GexvaYgXgw — Galatasaray Vine (@GSarayVine) 2013-07-22 14:22:09.0

Im Ligaspiel gegen Caykur Rizespor trifft der Galatasaray-Stürmer mit einem herrlichen Fallrückzieher aus rund 12 Metern!

Da werden Erinnerungen wach... Nicht nur an die EM in Frankreich, als Xherdan Shaqiri von der Strafraumgrenze so schön traf.

Shaqiri trifft mit Fallrückzieher

Im Oktober 2011 – damals noch im Trikot von Bayer Leverkusen – schoss der Nati-Stürmer das Tor des Jahres in der Bundesliga. In selber Manier! (leo)