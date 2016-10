Gashi sagt albanischer Nati ab

Überraschung im Nati-Aufgebot von Albanien: Der Name von Shkelzen Gashi fehlt!

Verzichtet Coach Gianni De Biasi trotz verletzungsbedingtem Ausfall von Armando Sadiku auch auf den Knipser, der bei den Colorado Rapids in Hochform ist? Der letzte Woche zum zweiten Mal das MLS-Tor der Woche erzielte?

Nein. Der 28-Jährige hat der Nati wegen den Reisestrapazen abgesagt. Die Nati spielt am Donnerstag in Liechtenstein, die Rapids müssen am Samstag aber schon in der Endphase der Saison in Houston antreten. (sin)