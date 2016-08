So emotional war der Schweini-Abschied

Zum 121. und letzten Mal trägt Bastian Schweinsteiger am Mittwochabend das Leibchen der DFB-Elf.

Das Testspiel im Gladbacher Borussia-Park gegen Finnland wird zur grossen Abschiedsbühne für den 32-Jährigen, der nach dem WM-Titel 2014 die Captain-Binde von Phlipp Lahm übernommen hatte.

«Ich hätte nicht gedacht, dass es so kommt. Vielen Dank, dass alle hierher gekommen sind - das bedeutet mir sehr viel», sagt ein sichtlich gerührter Schweini vor dem Spiel zu den Fans. Dabei kann er die Tränen nicht zurückhalten.

Auch während der Partie wird er von den Fans mit «Basti»-Sprechchören gefeiert. Einem Zuschauer ist dies jedoch nicht genug: Er muss sich persönlich von seinem Liebling verabschieden, rennt auf den Platz und schiesst ein Selfie mit dem ManUtd-Profi.

Als Schweinsteiger in der 67. Minute ausgewechselt wird, gibt er die Binde nicht weiter. Jogi Löw will sich bezüglich des neuen Captains offenbar noch nicht in die Karten blicken lassen.

Übrigens: Deutschland gewinnt dank Toren von Max Meyer und Mesut Özil mit 2:0. Aber das ist am grossen Schweini-Abend nur eine Randnotiz. (cmü)

Weitere Testspiele:

Estland – Malta 1:1

Tschechien – Armenien 3:0

Norwegen – Weissrussland 0:1

Dänemark – Liechtenstein 5:0

Albanien – Marokko 0:0

Türkei – Russland 0:0