Test-Pleite bei Kiraly-Abschied :  Nati-Gegner Ungarn taucht gegen Schweden

Heimpleite für unseren Quali-Gegner!

Die Ungarn, welche am letzten Sonntag noch 4:0 gegen Andorra gewannen, gehen im Test am Dienstagabend gegen die Schweden ohne Torerfolg vom Feld. In Budapest verliert das Team von Trainer Bernd Storck mit 0:2.

Der Star des Abends ist aber nicht der Trainer, sondern eine Trainerhose! Ungarn-Goalie Gabor Kiraly (40) hat seinen letzten Auftritt mit der Nationalmannschaft. Der langjährige Bundesliga-Keeper, der seit Jahrzehnten nur mit Trainerhose zwischen den Pfosten steht, zieht mit seinem 108. Spiel (Rekord in Ungarn) einen Schlussstrich unter seine Länderspielkarriere.

Die Tore für die Skandinavier erzielen dabei Sam Larsson mit einem abgefälschten Freistoss (30.) und Isaac Thelin nach einem schönen Solo an der Grundlinie (67.). Dem haben die Ungarn, bei denen so manche Stammkräfte geschont werden, nichts mehr entgegenzusetzen. (wst)