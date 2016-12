Steuer-Vorwürfe gegen Superstar :  Jetzt redet Ronaldo!

Ist Cristiano Ronaldo ein Steuerhinterzieher? Ja, behaupten zumindest verschiedene europäische Medienhäuser, die von der Enthüllungsplattform «Football Leaks» mit Unmengen an vertraulichen Daten (18 Millionen Dokumente) versorgt wurden.

Die Vorwürfe sind heftig: Der Superstar von Real Madrid soll seit 2009 Werbeeinnahmen von 150 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben – und gerät deshalb jetzt ins Visier der Finanzbehörden.

Am Dienstagabend schaltete sich Ronaldos Arbeitgeber in die Affäre ein. Auf der Vereins-Website schreibt Real Madrid: «In Anbetracht der Meldungen, die während der letzten Tage publiziert worden sind, und unter Berücksichtigung des ausgestellten Zertifikats der Steuerbehörde, das beweist, dass Cristiano Ronaldo all seinen steuerlichen Pflichten nachkommt.»

Der spanische Rekordmeister fordere «den grössten Respekt für einen Spieler wie ihn, dessen Verhalten während seiner gesamten Karriere bei unserem Klub stets vorbildlich war.»

Beraterfirma zeigt Steuerdokument

Cristiano Ronaldo selbst gibt sich indes bedeckt – bis am Mittwoch nach dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund. Dort spricht ihn eine Reporterin des portugiesischen TV-Senders «RTP» auf die brisanten Anschuldigungen an. «Glaubst du, ich mache mir Sorgen?», antwortet der dreifache Weltfussballer gelassen.

Und weiter: «Wer nichts zu verheimlichen hat, hat nichts zu fürchten», sagt Ronaldo – und das mit einem Lächeln auf den Lippen. Am Donnerstag meldet sich das Beraterunternehmen Gestifute, zu dessen Klienten auch Cristiano Ronaldo gehört, zu Wort.

Es veröffentlicht ein Dokument mit dem Titel «Model 720», das im vergangenen März offensichtlich der spanischen Finanzbehörde zugestellt worden sei. Daraus ist zu entnehmen, das der 31-Jährige im Jahr 2015 ein Einkommen von 237,3 Millionen Euro versteuert hat. 23,5 davon auf der iberischen Halbinsel, 203,8 davon im Ausland.

Dazu lässt die von Starberater Jorge Mendes gegründete Firma vermelden: «Dieses Dokument bestätigt, dass das Steueramt Spaniens über Cristiano Ronaldos Vermögen und Einkommen Bescheid weiss. Von nun an wird der Spieler keine weiteren Stellungnahmen zu diesem Thema machen.»

Ob die Sache damit vom Tisch ist?