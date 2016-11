SRF-Studer erhält Trost nach blödem Spruch :  «Jürgen Klopp hat mich nach Liverpool eingeladen»

Ein unpassender Spruch von SRF-Mann Lukas Studer (39) zu Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (49) trat im Mai eine Lawine los. Was ist passiert? «Wie sagt man eigentlich in Ihrem Fall? Kopf hoch oder Klopp hoch?», sagt Studer in Basel unmittelbar nach dem Europa-League-Final zwischen Liverpool und Sevilla (1:3) zu Klopp.

Das kam beim Deutschen nicht gut an. «Sehen Sie, ich habe die Probleme, sie offensichtlich nicht. Sie können schon wieder Scherze machen, davon bin ich noch weit entfernt», sagte Klopp – und lief verärgert an die Pressekonferenz. Studer entschuldigte sich, sah den Faux-Pas sofort ein. Studer damals einsichtig zu BLICK: «Der Schuss ging total nach hinten los und es tut mir leid.»

Sein Spruch löste gewaltige Reaktionen aus, auf Twitter und Facebook ging ein Shitstorm los. In der Schweiz, aber auch in Deutschland und in England musste sich der SRF-Mann auf den Social-Media-Kanälen böse Kommentare der Fans anhören. Die Vorwürfe: Studer sei vorwitzig und zeige kein Fingerspitzengefühl.

Vier Tage nach dem Vorfall erhielt Studer einen Telefonanruf aus England. Klopp war am Hörer. Studer: «Er sagte mir, dass er das Ganze nicht tragisch findet und er war erstaunt über die Dimensionen, die der Spruch ausgelöst hat.» «Kloppo» sagte auch, dass er er sich aus seiner Zeit als Bundesliga-Trainer und jetzt in England viel Härteres gewohnt sei. Studer: «Dann lud mich Klopp zu sich nach Liverpool ein.»

Bald ist es soweit: Am nächsten Dienstag fliegt Studer für einen exklusiven Interviewtermin zu Klopp nach England. Das Gespräch wird in der SRF-«sportlounge» am 21. November ausgestrahlt. Ein «Klopp hoch» braucht es auch nicht mehr. Liverpool führt in der Premier League mittlerweile die Tabelle an.