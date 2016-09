Beckenbauer am offenen Herzen operiert

Noch am Freitag musste Franz Beckenbauer einen Termin in Zürich absagen. Jetzt ist klar wieso: Deutschlands Fussball-Legende unterzog sich am Samstag einer Operation am offenen Herzen.

Wie «Bild.de» schreibt, soll es sich dabei aber nicht um einen Notfall handeln. Der Eingriff war schon länger geplant.

Der 70-Jährige befindet sich nun in einem Krankenhaus in Süddeutschland und muss zehn Tage dort bleiben.

Noch letzte Woche sorgte der Kaiser in seiner Rolle als Fussball-Funktionär für Wirbel. Beckenbauer geriet aufgrund der Affäre um die Vergabe der Fussball WM 2006 ins Visier der Bundesanwaltschaft. Gegen den damaligen Präsidenten des Organisationskomitees läuft ein Untersuchungsverfahren. (cmü)