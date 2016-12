Udinese schlägt Dzemailis Bologna :  Widmer liefert Assist zu Last-Minute-Traumtor

Lange siehts nach einem torlosen Kick im Stadio Friuli in Udine aus. Das Heimteam dominiert die Partie und kommt zu mehreren Top-Chancen, nachdem Bolognas Pulgar in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

In letzter Minute gelingt Udinese dann doch noch der verdiente Siegtreffer. Silvan Widmer liefert über rechts die perfekte Flanke auf Danilo, der per Seitfallzieher vià Lattenunterkante ins Glück trifft. So gewinnt der Nati-Verteidiger das Schweizerduell gegen Blerim Dzemaili, der ebenfalls durchspielt.

Danilo sichert Udinese mit Traumtor den Sieg

Im zweiten Montagsspiel trennen sich Chievo Verona und Genua torlos.