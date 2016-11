Serie A: Stephan Lichtsteiner will bei Juventus bleiben

Seit fünf Jahren sind Stephan Lichtsteiner und die Alte Dame ein Paar. Geht es nach dem 32-Jährigen soll die Beziehung auch den Winter überleben.

«Momentan denke ich daran, Erfolg bei Juventus zu haben», sagt der Nati-Captain in einem Interview mit dem Tessiner Fernsehen.

Und das, obwohl er in der laufenden Saison öfter auf dem Abstellgleis steht als auf dem Platz. Für das Champions-League-Kader wurde der Innerschweizer erst gar nicht nominiert, in der Serie A hat er in der laufenden Vorrunde nur die Hälfte aller möglichen Spiele absolviert.

Mit dem Brasilianer Dani Alves (33) steht ihm ein Top-Star vor der Sonne.

Der unbefriedigenden Situation zum Trotz will Lichtsteiner an die Erfolge früherer Tage anknüpfen und gibt sich kämpferisch: «Ich denke darüber nach, den Scudetto, die Coppa Italia und die Champions League zu gewinnen.»

Und er will in der Rückrunde auch die Champions-League-Hymne wieder hören und ins Königsklassen-Kader aufgenommen werden.

Sollte sich dieser Wunsch nicht erfüllen, dürfte sich der Schweizer überlegen, ob er der Alten Dame wirklich treu bleiben will.