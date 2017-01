Trotz Dzemaili-Tor: Bologna scheitert im Cup an Inter

Vom 0:2 zum 2:2. Und dann doch verloren. Bologna erlebt im Giuseppe-Meazza-Stadion eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die erst in der Verlängerung durch Inters Candreva beendet wird.

Doch der Reihe nach: In der 33. Minute geht das Heimteam in Führung. Jeison Murillo trifft mit einem unglaublichen Fallrückzieher. Eine erste Bewerbung für den Puskas-Award 2017.

Jeison Murillo acaba de hacer esto apuntándose al Puskas 2017. La altura del balón es TREMENDA: https://t.co/5JZpkE9HQ1 — Tips Fútbol (@TipsFutbol) 2013-07-22 14:22:09.0

Wenig später legt Rodrigo Palacio für Inter nach (39.). Bologna liegt am Boden.

Zeit für den zuletzt bestens aufgelegten und vor allem torgefährlichen Blerim Dzemaili. Nach seinem Tor am Wochenende gegen Crotone trifft der Nati-Star auch im Cup. Der Anschlusstreffer noch vor der Pause (43.). Hoffnung für Bologna.

Und tatsächlich: Unmittelbar nach Dzemailis Auswechslung (72.) erzielt Donsah den 2:2-Ausgleichstreffer. Es geht in die Verlängerung, in der Candreva die Hausherren doch noch zum Sieg und in den Cup-Viertelfinal schiesst (98.). (sih)