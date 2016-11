Serie A: Fiorentina-Fans wollen Trainer Paolo Sousa nicht mehr

Rang acht in der Serie A. Leader in der Europa-League-Gruppe. Und trotzdem ist Paulo Sousa in Florenz mächtig unter Beschuss!

Los tifosi de la #Fiorentina pidieron la dimisión de Sousa a través de estas pancartas: https://t.co/JOeKPVEV4v — ACF Fiorentina (@ViolaSphera) 2013-07-22 14:22:09.0

Am Wochenende hängen die Tifosi zwei Spruchbänder an die Tore des Stadions. Beschimpfen darauf den Portugiesen. «Du bist kein Heuchler? Da nn trete zurück! Gobbo di merda...» Als Gobbo beschimpfen sie in Florenz die Fans des verhassten Juventus.

Schon bei der Präsentation als Fiorentina-Coach schmierten die Fans unmissverständliche Botschaften an die Wände, um ihren Frust über die Verpflichtung Sousas klar zu machen.

Und das nachdem der Portugiese in Basel alles unternommen hatte, um zu den «Viola» wechseln zu können und er sich beim FCB in einer ewig langen Hängepartie regelrecht rausgeekelt hatte, als er das Angebot aus der Serie A erhielt.

Waren sie in Florenz zwischenzeitlich begeistert vom Fussball-Professor, so ist die Euphorie je länger je mehr abgeflaut, weil sich Sousa immer wieder über die Transferpolitik beklagte und jammerte, als er seine Wunschtransfers nicht tätigen konnte.

Jetzt haben die Fans endgültig genug. Der Grund für den Hass auf Sousa: seine Äusserungen über den umworbenen Stürmer Federico Bernardeschi. Sousa: «Er wird eine Zukunft in einem noch ambitionierteren Verein als Fiorentina haben.»

Die Fans sahen das als Beleidigung. Sousa war es egal, blieb bei seiner Aussage, weil er «kein Heuchler» sei. Die Antwort der Fans kam prompt und heftig.

Sind die Tage Sousas ins Florenz gezählt? Der technische Direktor Corvino will die Wogen glätten: «Ich will vermeiden, dass es einen Keil zwischen uns treibt, während wir versuchen geschlossen aufzutreten. Die Gerüchte, dass wir uns nach einem anderen Trainer umsehen, sind haltlos. Sousa hat unser maximales Vertrauen.»

Vielleicht kommen die Gerüchte und die Unruhen Sousa selbst aber gar nicht ungelegen. Er soll Angebote von verschiedenen Klubs haben.