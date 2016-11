Napoli mit Remis gegen Sassuolo :  Inter siegt in Überzahl gegen Fiorentina

Verrückte Partie im Giuseppe-Meazza-Stadion. Inter Mailand führt gegen Fiorentina bereits nach 19 Minuten 3:0. Der Mist scheint in Mailand gekarrt. Denkste!

Kurz vor der Pause verkürzt Nikola Kalinic für die Viola auf 1:3. Liegt für die Sousa-Elf doch noch etwas in der Luft? Die Toskaner machen sich das Leben ganz schwer. In der 45. Minute sieht Gonzalo Rodriguez für eine Notbremse den roten Karton.

Trotz Unterzahl kämpft die Fiorentina weiter. Und wird belohnt – Josip Ilicic erzielt nach rund einer Stunde den Anschlusstreffer! Florenz kämpft weiter und sucht den Ausgleich.

Doch in der Nachspielzeit staubt Icardi zum 4:2 für Inter ab – die Entscheidung. Damit bleiben die Mailänder mit einem Punkt vor der Fiorentina auf Rang acht. Das Team von Ex-FCB-Coach Paulo Sousa hat aber noch ein Spiel nachzuholen.

Sassuolo erkämpft Remis in Neapel

Napoli kommt nicht vom Fleck. Im heimischen Stadion vergibt das Team von Maurizio Sarri gegen Sassuolo kurz vor Schluss den Sieg.

In Durchgang eins ist es Lorenzo Insigne, der die Gastgeber in Führung schiesst. In der 82. Minute gleicht Gregoire Defrel für Sassuolo aus.

Es ist bereits das vierte Remis für die Neapolitaner. Damit verweilen sie auf Rang sieben. Sassuolo dagegen erkämpft sich Luft in der unteren Tabellenhälfte. Platz 16 und sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. (mam)