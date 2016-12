Die AC Milan verliert Punkte im Kampf um die Spitzenposition der Serie A. Gegen Atalanta kommen die Rossoneri nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Sowohl Milan, als auch Atalanta spielen in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe und lassen wenig Fehler zu. So geht es torlos in den Pause.

Nach dem Pausentee erhöht Milan das Tempo. Das Team von Vincenzo Montella hat die Partie zwar über weite Strecken im Griff, richtige Torgefahr können aber nicht kreiert werden. So steht es auch nach 90 Minuten 0:0.

Der Glarner Remo Freuler, in Diensten von Atalanta Bergamo, wird in der 70. Spielminute eingewechselt. Freuler bleibt unaufällig, hat aber in der Nachspielzeit die Chance den Siegtreffer zu erzielen. Dem 24-Jährigen verstolpert aber der Ball.

Milan hat nun zwei Punkte Rückstand auf das zweitplatzierte Rom und liegt sieben Punkte hinter Juventus Turin. Um 20.45 Uhr kommt es zum Spitzenduell zwischen der AS Roma und Juventus Turin.

Die weiteren Ergebnisse:

FC Empoli – Cagliari Calcio 2:0