Nainggolan entscheidet Partie :  Roma gewinnt Verfolgerduell gegen Milan

Das Duell der ersten Juve-Verfolger hält lange nicht, was es verspricht. Zweikämpfe dominieren die Partie, Tor-Chancen sind Mangelware. Das einzige Highlight der ersten Halbzeit: Die Elfmeter-Entscheidung für die Gäste aus Milan in der 27. Minute. Niang verballert aber – wie schon am vergangenen Spieltag gegen Crotone.

Auch im zweiten Durchgang ist lange nicht viel los. Bis Radja Nainggolan sich ein Herz fasst und das Heimteam nach einer tollen Einzelleistung in Führung bringt. Milan-Goalie Donnarumma ist gegen den Abschluss des Belgiers aus rund 15 Metern machtlos.

Milan muss nun mehr für die Offensive machen und bietet den Römern Platz für Konter. Ein weiteres Tor will bis zum Schluss aber nicht mehr fallen. So bleibts beim Mini-Sieg für die Gastgeber. Die Roma setzt sich damit von Milan ab und bleibt mit vier Zählern Rückstand an Leader Juventus Turin dran. Am kommenden Samstag kommts zum Spitzenkampf.

Im zweiten Montagsspiel schlägt die AC Fiorentina Sassuolo dank einem Doppelpack von Nikola Kalinic mit 2:1. (jar)