Higuain schiesst Ex-Klub Napoli ab!

Das Spiel hält, was es verspricht hat. Zumindest, was den Dramaturgie angeht! Juventus und Napoli schenken sich in der hitzigen Atmosphäre nichts. Viele Fouls, unzählige Mätzchen, diverse Diskussionen mit Schiedsrichter Rocchi.

Fussballerisch ist es über weite Strecke kein Leckerbissen. Bonucci nutzt einen Riesenbock von Ghoulam zum 1:0. Callejon antwortet mit dem 1:1. Dann explodiert das Stadion. Ausgerechnet Gonzalo Higuain schiesst Juve zum Sieg (71.)!

HiguRein! Er bejubelt sein Tor nicht – aus Respekt vor seinem Ex-Klub Napoli. Eine Geste, die ihm in der Stadt am Vesuv kaum Sympathien zurückbringt. Sein Transfer im Sommer sorgte in ganz Italien wochenlang für Wirbel. Juve bezahlte für den 28-jährigen Gaucho 102,3 Millionen Franken. Der teuerste Wechsel innerhalb der Serie A aller Zeiten. Flugs wurde aus dem beliebten Torschützenkönig eine Hassfigur.

Selbst Napoli-Trainer Maurizio Sarri kann sich vor dem Anpfiff nicht verkneifen, Öl ins Feuer zu giessen. «Ich werde Higuain begrüssen wie einen Sohn, der unartig war», sagt er. Higuains Antwort: Er schiesst Sarri und die Ex-Kollegen ab.

Grosse Konkurrenz als Star des Abends hat Higuain dennoch: Von einer Schweizerin! Michelle Hunziker läuft im Juve-Dress mit den Mannschaften aufs Feld. Ein Auftritt für eine Stiftung, die sich für den Schutz von Frauen vor Gewalt einsetzt. So stellt Bella Michelle selbst Landsmann Stephan Lichtsteiner in den Schatten!