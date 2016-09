Legende feiert 40. Geburtstag :  Roma-Fans beten schon jetzt für Totti

Gnom nannten sie ihn als Kind. Weil er klein und schmächtig war. Ein scheuer Junge aus dem römischen Viertel San Giovanni. Nicht besonders klug war. Der in seinem Leben nur ein einziges Buch («Der kleine Prinz») gelesen hat. Der dafür aber in jedem Spiel, sei es am Flipperkasten oder beim kicken mit Freunden vor dem Haus, immer der Beste war.

Eines Tages musste er die Entscheidung fällen, die in Italiens Hauptstadt jeder einmal fällen muss: Lazio oder AS. Beide Stadtklubs wollten ihn. Für seine Mutter Fiorella war als eingefleischte Lazio-Tifosa die Entscheidung klar. Ihr Sohn Francesco entschied sich anders. Eine Entscheidung, die den italienischen Fussball für Jahrzehnte prägen sollte.

«Ich bin als Römer und Romanista geboren, und so werde ich auch sterben», sagte Totti einmal. Er hielt bis heute Wort. 23 Jahre ist sein Debüt für die Roma mittlerweile her. 16 Jahre alt war Francesco Totti damals. Heute wird er 40. Hat seither 604 Serie-A-Spiele bestritten. Seit Sonntag 250 Tore dabei erzielt. Alle für seine Roma.

Zu Sampdoria, Milan und Real Madrid hätte er wechseln können. Doch Totti blieb seiner grossen Liebe neben Ehefrau Ilary Blasi treu. Auch wenn er mit ihr nur einen Meistertitel (2001) und zwei Cupsiege (2007 und 2008) feiern konnte. Totti ist das egal: «Ein Scudetto in Rom zählt wie zehn Meistertitel anderswo.»

Denn nirgend anderswo hätte er zu dem werden können, was er in Rom heute ist: eine Legende. Ein römischer Gott, der nicht mal mehr in die Kirche geht, weil es ihm peinlich ist, wenn die Leute während der Messe um Autogramme fragen. In Rom beten die AS-Fans dafür schon heute, dass ihr Gott in Rotgelb nächsten Sommer noch einmal eine Saison anhängt.