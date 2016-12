Juve und Lichtsteiner gewinnen 3:1 :  Freuler-Tor reicht Atalanta nicht

Die letzten sieben Partien hat Atalanta erfolgreich gestaltet. Diese beeindruckende Serie reisst heute in Turin. Im einzigen Serie-A-Spiel vom Samstag herrscht nur knapp eine Viertelstunde Spannung. Dann fasst sich nämlich Alex Sandro nach einem Traumsolo ein Herz und versorgt die Kugel mit einem Hammer im Netzhimmel.

Keine fünf Zeigerumdrehungen später (19.) schraubt sich Rugani nach einer Pjanic-Flanke am höchsten in die Luft – 2:0.

Endgültig entschieden ist die Partie in der 64. Minute. Wieder findet Pjanic bei einem Corner den Kopf eines Mitspielers, wieder liegen sich die Bianconeri in den Armen. Mandzukic macht den Deckel drauf.

Das Aufbäumen der Gäste aus der Lombardei kommt zu spät. Immerhin: Mit Remo Freuler trägt sich ein Schweizer in die Torschützenliste ein. Der 24-Jährige fackelt in der 82. Minute nach einer Hereingabe in den Strafraum nicht lange und schiesst per Volley ein. Zu mehr reichts nicht.

Die Alte Dame, bei der Stephan Lichtsteiner durchspielt, gewinnt auch das 13. Spiel in Folge gegen Atalanta und festigt damit ihre Tabellenführung. (sag)