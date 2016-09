Juve verliert trotz Lichtsteiner-Tor gegen Inter 1:2

Torino - FC Empoli 0:0 (0:0)

Torino FC Empoli Ballbesitz 45% 55% Formation 4-3-3 4-3-1-2 Fouls 18 7 Corners 8 5 Offsides 5 3 Freistösse 10 23 Einwürfe 28 21 Schüsse gehalten 4 5 Auskicks 6 10 Schüsse aufs Tor 5 3 Schüsse neben das Tor 7 3

Stadio Olimpico, Turin. - Zuschauer: 18000. - SR Chiffi, Daniele, Italy.Hart J., De Silvestri L., Bovo C., Leandro Castan, Molinaro C., Acquah A., Valdifiori M., Obi J., Falque I., Boye L., Martinez J. - Einwechslungen: Barreca A. (32. für Molinaro C.), Zappacosta D. (65. für Falque I.), Baselli D. (72. für Obi J.).Skorupski L., Laurini V., Bellusci G., Costa A., Pasqual M., Tello A., Mauri J., Croce D., Saponara R., Gilardino A., Pucciarelli M. - Einwechslungen: Barba F. (44. für Costa A.), Diousse A. (56. für Mauri J.), Krunic R. (76. für Saponara R.).Torino: 11. Molinaro C. (Gelb), 25. Boye L. (Gelb), 34. Valdifiori M. (Gelb), 79. Baselli D. (Gelb). FC Empoli: 4. Tello A. (Gelb), 41. Bellusci G. (Gelb), 76. Diousse A. (Gelb).