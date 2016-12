Roma schlägt Lazio :  Jubel-Skandal im Römer Derby!

Seit über vier Jahren wartet Lazio Rom vergeblich auf einen Sieg gegen Stadtrivale AS Roma. Auch heute gehen die Giallorossi als Sieger vom Platz.

Kevin Strootman in der 64. und Radja Nainggolan in der 76. Minute erzielen die Treffer für die AS Roma. Wobei ein kapitaler Bock von Lazio–Wallace zum 1:0 führt: Der Verteidiger dribbelt völlig unnötig vor dem eigenen Strafraum, Strootman luchst ihm den Ball ab und lässt Torhüter Federico Marchetti keine Chance.

Strootmans Jubel nach seinem Tor ist aber mehr als fragwürdig: Der Stürmer läuft auf die Lazio–Bank zu und bespritzt Danilo Cataldi mit seiner Wasserflasche. Dieser packt Strootman am Kragen und muss dafür mit Rot vom Platz.

Nur noch zu zehnt kann Lazio die Niederlage nicht mehr abwenden.

Die AS liegt nun mit 32 Punkten an zweiter Stelle, vier Punkte hinter Leader Juventus Turin. Lazio rutscht auf Rang fünf ab.

Sampdoria Genua feiert gegen den FC Torino einen ungefährdeten 2:0–Sieg.

Beide Tore fallen erst nach dem Pausentee. Edgar Barreto trifft in der 51. Minute zum 1:0 und Patrik Schick macht in der Nachspielzeit mit dem 2:0 alles klar.

Milan vermeidet Blamage

Einen Sieg gibts auch für die AC Milan: Ab der 26. Minute muss Milan gegen Aufsteiger Crotone einem Rückstand hinterherlaufen. Diego Falcinelli bringt den Aussenseiter in Front. Kurz vor der Pause kann Mario Pasalic für die Hausherren ausgleichen.

Nach verschossenem Elfmeter nach dem Seitenwechsel erlöst Lapadula die AC in der 86. Minute und wendet die Blamage ab. Damit kommt Milan wieder bis auf vier Punkte an Leader Juventus ran. Die Turiner siegten am Samstag gegen Atalanta mit 3:1.

In Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien tragen die Spieler der AC Milan Trikots mit dem Schriftzug «Força Chape». (aho)