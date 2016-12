Freuler trifft gegen Buffon :  «Klar ist das etwas Besonderes»

In Turin läuft die 82. Minute. Juve liegt gegen Atalanta Bergamo mit 3:0 vorne, als dem Schweizer Remo Freuler ein sensationeller Treffer gelingt. Nach einer Flanke von rechts trifft Freuler per Volley gegen Italiens Goalie-Legende Gianluigi Buffon zum 1:3 Schlussresultat.

Freuler zu BLICK: «Klar ist es etwas Besonderes gegen Buffon zu treffen. Schade sind wir relativ schnell mit 0:2 in Rückstand geraten. Dann wirds natürlich schwierig in Turin.»

Grundsätzlich dürfe der Verein aber zufrieden sein, wie es im Moment läuft. Atalanta ist derzeit auf Platz 6 der Serie A. «Unser Saisonziel ist der Ligaerhalt. Es wäre schön, wenn wir uns für die Rückrunde ein neues Ziel setzen könnten.»

Freuler, der vor knapp zwei Jahren vom FC Luzern zu Bergamo ging, lebt sich immer besser ein in Norditalien. «Ich besuche Sprachkurse. Inzwischen spreche ich ganz ordentlich Italienisch. Das ist sicherlich von Vorteil. So kann ich mich in der Garderobe mit den Anderen unterhalten.» Auch sonst gefällt es ihm in Italien: «Ich wohne im Zentrum von Bergamo. Es ist eine sehr schöne, ruhige Stadt.»

Seine alten Weggefährten aus Luzern verfolgt Freuler nach wie vor: «Ich schaue mir die Spiele im TV an, wann immer es geht.»