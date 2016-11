Freude herrscht in Genua :  Simeone-Sohn Giovanni schiesst Juventus ab!

Das hat sich die «Alte Dame» bestimmt anders vorgestellt! Schon in der 13. Minute liegt Juve beim FC Genua mit 0:2 hinten. Giovanni Simeone, Sohn von Atletico-Trainer Diego, schnürt ein Blitz-Doppelpack.

Der Rekordmeister ist völlig von der Rolle: Nach einer halben Stunde unterläuft Alex Sandro auch noch ein Eigentor zur Vorentscheidung. Der Anschluss durch Pjanic (82.) per Freistoss kommt zu spät.

Nati-Captain Stephan Lichtsteiner steht in der Startelf und macht in der 53. Minute Topskorer Higuain Platz. Die Wende kommt nicht.

Als wäre die Niederlage nicht genug, muss Juve zudem zwei empfindliche Ausfälle beklagen: Innenverteidiger Bonucci sowie Aussenläufer Dani Alves müssen das Feld verletzt räumen.

Nach der dritten Saisonniederlage liegt Juve nur noch vier Punkte vor der AC Milan. Den dritten Rang belegt Lazio Rom nach einem 1:0-Erfolg bei Palermo (mit Morganella).

Punktgleich mit Lazio überrascht Atalanta Bergamo (Remo Freuler kommt in der 86.) nach einem 2:0 beim FC Bologna (Blerim Dzemaili spielt durch) auf Platz vier. Bei Udinese Calcios 1:2-Niederlage bei Cagliari steht Silvan Widmer bis zur 61. Minute auf dem Rasen.

Am Abend könnte der AS Rom aber durch einen Sieg bei Pescara auf Platz zwei klettern. Am Montag spielt zudem Napoli gegen Sassuolo (19 Uhr) und Inter Mailand trifft auf Fiorentina (21 Uhr).