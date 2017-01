Der Glarner spielt durch :  Atalanta verliert trotz Freuler-Assist

Lazio Rom - Atalanta 2:1 (1:1)

Lazio Rom Atalanta Ballbesitz 56% 44% Formation 3-4-3 3-4-1-2 Fouls 17 18 Corners 6 3 Offsides 1 Freistösse 19 17 Einwürfe 24 16 Schüsse gehalten 2 2 Auskicks 11 12 Schüsse aufs Tor 4 3 Schüsse neben das Tor 9 3

Stadio Olimpico, Rome. - SR Pairetto, Luca J., Italy. -21. Andrea Petagna 0:1 (Remo Freuler), 47. Sergej Milinkovic-Savic 1:1 (Senad Lulic), 68. Immobile C. 2:1 (Penalty).Marchetti F., Bastos, de Vrij S., Radu S., Felipe Anderson, Biglia L., Parolo M., Lulic S., Milinkovic-Savic S., Immobile C., Luis Alberto - Einwechslungen: Patric (55. für Luis Alberto), Wallace (82. für Felipe Anderson), Djordjevic F. (86. für Immobile C.).Berisha E., Masiello A., Caldara M., Zukanovic E., Conti A., Konko A., Freuler R., Spinazzola L., Kurtic J., Gomez A., Petagna A. - Einwechslungen: Grassi A. (27. für Konko A.), Paloschi A. (74. für Kurtic J.), D'Alessandro M. (78. für Zukanovic E.).Lazio Rom: 22. Immobile C. (Gelb), 43. Parolo M. (Gelb), 59. Lulic S. (Gelb), 87. Biglia L. (Gelb), 89. Milinkovic-Savic S. (Gelb). Atalanta: 55. Conti A. (Gelb), 90. Grassi A. (Gelb).