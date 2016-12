Dank Startfurioso gegen Inter :  Napoli hält Anschluss an die Spitze

Napoli - Inter Mailand 3:0 (2:0)

Napoli Inter Mailand Ballbesitz 49% 51% Formation 4-3-3 4-2-3-1 Fouls 7 11 Corners 5 7 Offsides 1 4 Freistösse 15 8 Einwürfe 15 20 Schüsse gehalten 7 9 Auskicks 8 11 Schüsse aufs Tor 12 7 Schüsse neben das Tor 6 7

Stadio San Paolo, Naples. - Zuschauer: 30000. - SR Rizzoli, Nicola, Italy. -2. Zielinski P. 1:0 (Jose Callejon), 5. Hamsik M. 2:0 (Zielinski P.), 51. Insigne L. 3:0.Reina P., Hysaj E., Albiol R., Koulibaly K., Ghoulam F., Zielinski P., Diawara A., Hamsik M., Callejon J., Gabbiadini M., Insigne L. - Einwechslungen: Giaccherini E. (58. für Insigne L.), Maggio C. (61. für Hysaj E.), Rog M. (76. für Hamsik M.).Handanovic S., D'Ambrosio D., Ranocchia A., Miranda, Ansaldi C., Brozovic M., Kondogbia G., Candreva A., Banega E., Perisic I., Icardi M. - Einwechslungen: Eder (46. für Banega E.), Joao Mario (56. für Kondogbia G.), Palacio R. (77. für Candreva A.).Napoli: 45. Zielinski P. (Gelb), 67. Albiol R. (Gelb). Inter Mailand: 5. Ranocchia A. (Gelb), 45. Ansaldi C. (Gelb), 82. Brozovic M. (Gelb).