Dzemaili wird bei Bologna-Pleite ausgewechselt

Sampdoria - Atalanta 2:1 (2:1)

Sampdoria Atalanta Ballbesitz 65% 35% Formation 4-3-1-2 3-5-2 Fouls 13 15 Corners 3 1 Offsides 4 4 Freistösse 19 17 Einwürfe 29 21 Schüsse gehalten 1 4 Auskicks 4 9 Schüsse aufs Tor 5 4 Schüsse neben das Tor 4 3

Luigi Ferraris, Genoa. - SR Doveri, Daniele, Italy. -27. Franck Kessie 0:1, 35. Fabio Quagliarella 1:1 (Penalty), 45. Edgar Barreto 2:1 (Luis Muriel).Viviano E., Sala J., Silvestre M., Regini V., Pavlovic D., Alvarez R., Linetty K., Torreira L., Barreto E., Quagliarella F., Muriel L. - Einwechslungen: Praet D. (61. für Alvarez R.), Budimir A. (74. für Quagliarella F.), Fernandes B. (84. für Barreto E.).Sportiello M., Raimondi C., Masiello A., Zukanovic E., Spinazzola L., Carmona C., Kessie F., Kurtic J., D'Alessandro M., Paloschi A., Gomez A. - Einwechslungen: Konko A. (46. für Paloschi A.), Conti A. (59. für Spinazzola L.), Petagna A. (77. für Kurtic J.).Sampdoria: 90. Pavlovic D. (Gelb). Atalanta: 21. Carmona C. (Gelb), 35. Raimondi C. (Gelb), 41. Kessie F. (Gelb), 43. Carmona C. (Gelb-Rot), 62. Kurtic J. (Gelb), 85. Gomez A. (Gelb).