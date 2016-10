0:3-Klatsche gegen Genua :  Milan verpasst Sprung an Tabellenspitze

Mit einem Sieg über Genua hätte die AC Milan vorübergehend den Thron in der Serie A besteigen können. Doch damit wird nichts.

Für den ersten Treffer ist Genuas Nikola Ninkovic in der 11. Spielminute zuständig. Obwohl die Rossoneri das Heft danach in die Hand nehmen, will der Ausgleich nicht gelingen.

Nach knapp einer Stunde kommts für die Gäste aus Mailand sogar noch schlimmer: Verteidiger Gabriel Paletta säbelt seinen Gegenspieler um und wird direkt unter die Dusche geschickt. Die Treffer zum 2:0 und 3:0 durch Juraj Kucka (80.) und Leonardo Pavoletti (86.) sind nur noch Zugabe.

Damit bleibt Juventus Turin vor Rom an der Tabellenspitze und kann den Abstand auf Milan am Mittwoch sogar vergrössern. (sag)